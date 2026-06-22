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Muğla'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan yangın riskine karşı ekiplerin teyakkuz hali bir kez daha büyük bir facianın önüne geçti. Edinilen bilgilere göre, Milas'ın Bağdamlar Mahallesi'ndeki zirai araziden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını fark eden mahalle sakinleri, büyük bir sağduyu göstererek durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın hemen ardından bölgede konuşlu bulunan çok sayıda söndürme ekibi koordineli şekilde koordinatlara doğru harekete geçti.

HAVADAN VE KARADAN TAM KOORDİNASYON

Zirai alandaki yangının yakınlardaki ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı adeta zamanla yarışıldı.

Yangına ilk müdahaleyi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter/uçak gibi hava unsurları ile arazözler gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de su tankerleri ve personeliyle söndürme çalışmalarına güçlü bir destek verdi.

Ekiplerin alevlerin önünü kesecek stratejik hamleleri ve havadan yapılan etkili nokta atışı müdahaleler sayesinde yangın daha fazla büyümeden kıskaca alındı ve kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından, rüzgarın etkisiyle yeni bir parlamanın yaşanmaması adına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.