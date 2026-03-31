Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, depo olarak kullanılan ikinci katın ahşap çatısında başlayan yangın kısa sürede fark edildi.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen ekipler, arazöz ve yangın tankeriyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.





