İŞKUR Milas Hizmet Merkezi’ne başvuran engelli girişimci Elif Kaya’nın hazırladığı "Engelsiz Kafe ile Ben de Varım" projesi, ilgili komisyonun 2026/1 sayılı kararıyla kabul edildi. Proje kapsamında Kaya’ya 735 bin TL hibe desteği verildi.

Destek sürecinin tamamlanmasının ardından modern işletmecilik anlayışıyla hazırlanan ‘Ajna Cafee Cool’, Milas’ta faaliyetlerine başladı.

Elif Kaya’nın, 16 yıl boyunca Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yaptığı öğrenildi. 2023 yılında tayinle Milas Adliyesi’ne gelen Kaya’nın, kafe işletmeciliği hayalini gerçekleştirmek amacıyla Ekim 2025 tarihinde görevinden istifa ettiği aktarıldı.