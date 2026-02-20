Milas ilçesi Geren Koyu mevkiinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Ören/Koldestim) ve Ören Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 32 kaçak göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı.
Milas’ta biri çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı
Haberi Paylaş
Derleyen: Cansu İşcan
Muğla’nın Milas ilçesi Geren Koyu mevkiinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 33 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA