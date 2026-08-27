Muğla’nın önemli ulaşım noktalarından Milas-Bodrum Havalimanı, 2026 yılının ilk 7 ayında yoğun bir yolcu trafiğine ev sahipliği yaptı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre, havalimanında yılın 7 aylık döneminde 2 milyon 348 bin 806 yolcuya hizmet verildi.
TEMMUZ AYINDA 829 BİN YOLCU KULLANDI
Milas-Bodrum Havalimanı’nda sadece temmuz ayında hizmet verilen yolcu sayısı 829 bin 722 olarak açıklandı.
Aynı dönemde havalimanında 7 bin 710 uçak trafiği gerçekleşti.
9 BİN TONU AŞKIN YÜK TAŞINDI
Temmuz ayında havalimanı üzerinden taşınan yük miktarı ise 9 bin 085 ton oldu.
2026 yılının ilk 7 aylık döneminde ise Milas-Bodrum Havalimanı’nda 22 bin 426 uçak trafiği gerçekleşti.
Bu süreçte taşınan toplam yük miktarı da 23 bin 649 ton olarak kayıtlara geçti.