Milano’daki otelinin önünde İtalyan kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Hadise, alkışlar eşliğinde otele giriş yaptı.
Milano’da Türk rüzgârı: Hadise ve Kerem Bürsin defileye damga vurdu
Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kerem Bürsin, moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden Milano Moda Haftası’na katıldı. İkilinin İtalya çıkarması, hem dünya basınında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Derleyen: Hande Karacan
TARZI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ünlü şarkıcıya çok sayıda selfie talebi gelirken, Milano tarzı da büyük beğeni topladı. Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Hadise, bu kez şehir stilindeki iddiasıyla konuşuldu.
“PİJAMAYLA MODA HAFTASINDA”
Hadise ve Kerem Bürsin, İtalyan moda devi Dolce&Gabbana’nın 2026 sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı defileyi ön sıradan takip etti. Dünya basınına birlikte poz veren ikili, markanın yaz koleksiyonunda yer alan pijama takımlarıyla etkinliğe katılarak moda haftasına damga vurdu. “Pijamayla moda haftasında” yorumları sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
BÜSTİYER KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan oyuncu Hande Erçel de Milano’dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
Tatil için İtalya’ya giden Erçel, 32.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından seyahat karelerini paylaştı.
Siyah pantolon ve aynı renkte büstiyer kombiniyle dikkat çeken ünlü oyuncunun pozları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Milano Moda Haftası, bu yıl da Türk ünlülerin şıklık yarışı ve uluslararası görünürlüğüyle adından söz ettirdi.
Milano Moda Haftası, bu yıl da Türk ünlülerin şıklık yarışı ve uluslararası görünürlüğüyle adından söz ettirdi.