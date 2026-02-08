İtalya’da Kış Olimpiyatları kapsamında kullanılan bir tesisin yakınında düzenlenen protestoda polis, otoyola çıkmak isteyen göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Kısa süreli arbede, binlerce kişinin katıldığı barışçıl yürüyüşün ardından yaşandı.

Çevresel etkiler ve ABD’li güvenlik görevlilerinin İtalya’daki varlığına karşı düzenlenen yürüyüş genel olarak sakin geçti. Ancak yürüyüşün sonunda maskeli küçük bir grup, Milano’nun güneyindeki Santagiulia Olimpiyat buz hokeyi salonuna giden yola yönelerek otoyola çıkmaya çalıştı. Polis güvenlik gerekçesiyle yolu kapattı ve müdahalede bulundu.

Olayların ardından şiddete karışanlar dağıtılırken, çocuklu aileler ve öğrencilerin de yer aldığı büyük çoğunluk alandan ayrıldı. Yetkililer, protesto nedeniyle sporcuların ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

Gösteri, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Milano ziyaretiyle aynı güne denk geldi. Protestocular, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine bağlı ajanların İtalya’daki varlığına da tepki gösterdi. ABD’li yetkililer ise bu birimlerin yalnızca diplomatik güvenlik amacıyla ülkede bulunduğunu bildirdi.

Polise göre yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Göstericiler, Cortina’daki yeni kızak pisti için kesilen ağaçları temsilen maketler taşıdı ve “Şehirleri geri alalım, dağları özgür bırakalım” sloganları attı.