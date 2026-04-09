Napoli'nin evinde Milan'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Matteo Politano'nun attığı golle galibiyeti getirmesinin ardından İtalyan basınında çıkan haberlerde; İtalyan yıldızın sezon başı verdiği Beşiktaş kararı yer aldı.

BEŞİKTAŞ'I REDDEDEREK NAPOLI'DE KALDI

Tuttosport'un haberine göre; Politano sezon başında hem Arabistan'dan hem de Beşiktaş'tan gelen cazip teklifleri reddederek Napoli'de kalmak istedi ve sözleşmesini uzattı.

KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Serie A'da son şampiyonla yoluna devam etme kararı alan Politano'nu Conte'nin ekibinde bu sezon kritik anlarda sahneye çıktığı vurgulandı.

NAPOLI'Yİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TUTTU

Politano, Milan maçında attığı golle Napoli'yi şampiyonluk yarışında tutmuş oldu. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Serie A'da 28 maça çıkıp 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.