Serie A ekiplerinden Milan, West Ham United forması giyen Niclas Füllkrug’u kadrosuna kattı. İtalyan temsilcisi, tecrübeli golcünün transferini resmen duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan Niclas Füllkrug’un satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Milan’ın paylaşımında, “Milan, Niclas Füllkrug’un West Ham United’dan kiralık olarak kulübümüze katıldığını duyurmaktan mutluluk duyar” ifadelerine yer verildi.

GÖZLER NKUNKU’DA

Bu transferin ardından Milan’ın hücum hattındaki bir diğer isim olan Nkunku’nun geleceği merak konusu oldu. Fransız oyuncunun, Fenerbahçe’ye transfer için onay vermeye yakın olduğu konuşuluyor.