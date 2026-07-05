Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor

Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor

Serie A devi Milan, yaz transfer döneminde kadrosunda köklü bir değişime hazırlanıyor. İtalyan ekibinin tam 8 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 1

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da yaz transfer dönemi hareketli geçecek.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kırmızı-siyahlı yönetim, yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir revizyona hazırlanıyor.

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 2

Büyük değişim kapıda
Haberde, Milan'ın tam 8 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Yönetimin, yeni transferlere bütçe oluşturmak ve kadroyu yeniden şekillendirmek için önemli kararlar aldığı ifade edildi.

Ayrılması beklenen isimler
İddiaya göre Milan'ın yollarını ayırmayı planladığı futbolcular şunlar:

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 3

Rafael Leao

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 4

Ismael Bennacer

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 5

Warren Bondo

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 6

Pervis Estupiñán

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 7

Youssouf Fofana

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 8

Santiago Gimenez

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 9

Ruben Loftus-Cheek

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 10

Fikayo Tomori

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Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor - Resim: 11

Gözler Milan yönetiminde
Transfer döneminin ilerleyen günlerinde listedeki oyuncular için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi beklenirken, Milan'ın kadrosunda önemli bir değişim yaşanacağı öngörülüyor.

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