Milan'da büyük operasyon: Tam 8 yıldızla yollar ayrılıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da yaz transfer dönemi hareketli geçecek.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kırmızı-siyahlı yönetim, yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir revizyona hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da yaz transfer dönemi hareketli geçecek.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kırmızı-siyahlı yönetim, yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir revizyona hazırlanıyor.
Büyük değişim kapıda
Haberde, Milan'ın tam 8 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Yönetimin, yeni transferlere bütçe oluşturmak ve kadroyu yeniden şekillendirmek için önemli kararlar aldığı ifade edildi.
Ayrılması beklenen isimler
İddiaya göre Milan'ın yollarını ayırmayı planladığı futbolcular şunlar:
Rafael Leao
Ismael Bennacer
Warren Bondo
Pervis Estupiñán
Youssouf Fofana
Santiago Gimenez
Ruben Loftus-Cheek
Fikayo Tomori
Gözler Milan yönetiminde
Transfer döneminin ilerleyen günlerinde listedeki oyuncular için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi beklenirken, Milan'ın kadrosunda önemli bir değişim yaşanacağı öngörülüyor.