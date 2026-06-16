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İtalya Serie A'da geçen sezon beklentilerin altında kalan Milan yaz döneminde yeniden yapılanmaya gideceğini açıklamıştı.

ALLEGRI'NIN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirememsi üzerine İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri'nin görevine son veren Serie A devi, teknik direktörlük belirsizliğine kısa sürede son verdi.

MILAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KOLTUĞUNU AMORIM'E EMANET ETTİ

Milan, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ruben Amorim'in Allegri'nin yerine göreve getirildiğini açıkladı.

MANCHESTER UNITED'DA BAŞARISIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİ

Sportin CP ile başarıdan başarıya koşarak adından söz ettiren 41 yaşındaki Portekizli teknik adam, Manchester United'da ise başarısız bir dönem geçirmişti.