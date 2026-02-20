UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı Nottingham Forest maçının 26. dakikasında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli yıldızın sakatlığıyla alakalı açıklamayı bugün yapmıştı.

Fenerbahçe'nin kaptanı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi.

Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.