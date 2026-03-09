Serie A’da Milan ile Inter, Milano derbisinde karşı karşıya geldi. San Siro’daki mücadeleyi Milan 1-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

ESTUPINAN'IN GOLÜ MILAN'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen atakta Fofana’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Pervis Estupiñan, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek Milan’ı öne geçirdi. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Inter topa daha fazla sahip olsa da aradığı golü bulamadı ve Milan sahadan galibiyetle ayrıldı.

INTER FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Inter ilk yarıda Mkhitaryan önemli bir fırsattan yararlanamazken ikinci yarıda da Dimarco’nun yakaladığı net pozisyon sonuçsuz kaldı. Inter’in baskısı karşısında savunmada disiplinli kalan Milan skoru korumayı başardı.

Uzatma dakikalarında Inter’in bulduğu gol ise hakemin daha önce düdüğü çalması nedeniyle geçerli sayılmadı.

SERIE A'DA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Bu galibiyetle Milan, Serie A’da lider Inter ile arasındaki puan farkını 7’ye indirdi ve şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürdü.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan ayrıca şehir derbilerindeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

CHIVU HAKAN ÇALHANOĞLU'NU DERBİDE KULLANMADI

Inter’de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, derbide zorlu 90 dakikayı yedek kulübesinden takip etti.

Rumen teknik adam Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'na dev maçta şans vermemesi dikkat çekti.

Maç sonu Milano derbisinde alınan mağlubiyete sinirlenen Inter taraftarları Chivu'nun neden Hakan Çalhanoğlu'nu yedekte beklettiğine yönelik sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler.