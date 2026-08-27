Milan Galatasaray'ın Leao teklifini kabul etti: Bonservis ve maaşı belli oldu

AMORIM DE AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim de kısa süre önce Leao'nun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada ayrılık ihtimaline kapıyı açmıştı.

Amorim, Portekizli yıldız için, "Doğru mental yaklaşıma sahip olduğunda dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir. Bazen futbolda başka bir yere gitmenin daha iyi olduğu bir an gelir" ifadelerini kullanmıştı.