Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Rafael Leao transferinde kritik bir gelişme yaşandı.
Milan Galatasaray'ın Leao teklifini kabul etti: Bonservis ve maaşı belli oldu
Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde yaptığı dev teklif Milan tarafından kabul edildi. Ünlü spor medyası The Athletic transferde sıcak gelişmeyi bonservis ve maaş detaylarıyla birlikte duyurdu.Furkan Çelik
The Athletic'in haberine göre Milan, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için sunduğu 45 milyon euroluk paket teklifi kabul etti.
Galatasaray'ın Leao'ya yaptığı sözleşme teklifinin mali detayları da ortaya çıktı.
GALATASARAY'DAN LEAO'YA 10-12 MİLYON EURO MAAŞ
Haberde Galatasaray'ın 27 yaşındaki hücum oyuncusuna yıllık net 10 ila 12 milyon euro arasında maaş teklif ettiği belirtildi.
Milan cephesinin 45 milyon euroluk pakete onay vermesiyle birlikte transferde gözler Leao'nun vereceği karara çevrildi.
Portekizli yıldızın henüz geleceğine ilişkin kesin kararını vermediği kaydedildi.
ASTON VILLA DA LEAO'NUN PEŞİNDE
Galatasaray'ın önündeki en önemli engel ise Premier Lig ekibi Aston Villa.
İngiliz ekibinin de Leao için görüşmeler yürüttüğü ancak Milan'a henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.
Aston Villa'nın satın alma yükümlülüğü içeren kiralama formülü üzerinde durduğu, Milan'ın ise oyuncuyu bu yaz bonservisiyle satmayı tercih ettiği belirtildi.
Aston Villa cephesinin Leao'nun kendilerine transfer olmaya daha sıcak baktığına inandığı da haberde yer aldı.
TRANSFER SÜRECİNİ JORGE MENDES YÜRÜTÜYOR
Leao'nun yeni kulübünü belirleyecek süreçte dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in aktif rol oynadığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Milan'la anlaşma sağlamasının ardından sarı-kırmızılıların transferi tamamlayabilmesi için Leao cephesinden gelecek yanıt belirleyici olacak.
AMORIM DE AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim de kısa süre önce Leao'nun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada ayrılık ihtimaline kapıyı açmıştı.
Amorim, Portekizli yıldız için, "Doğru mental yaklaşıma sahip olduğunda dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir. Bazen futbolda başka bir yere gitmenin daha iyi olduğu bir an gelir" ifadelerini kullanmıştı.
MILAN'DA 80 GOL 61 ASİST
2019 yılında Lille'den Milan'a transfer olan Leao, İtalyan ekibinde geçirdiği 7 sezonda tüm kulvarlarda 291 karşılaşmaya çıktı. Portekizli yıldız bu maçlarda 80 gol ve 61 asistlik performans ortaya koydu.
Geçen sezon ise Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev alan Leao, 10 gol ve 3 asist üretti.