Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlı ekibin 25 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu için Milan devreye girdi. İtalyan ekibi, transferi devre arasında bitirmek istiyor.
İZLEMEYE GELDİLER
Milan yetkilileri, 2 aydır listelerinde olan Emirhan Topçu'yu "Beşiktaş-Kayserispor" maçında izledi. 25 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibinden olumlu rapor aldı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu’yu 2024 yılında kadrosuna kattı. Milli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 59 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Emirhan Topçu, 2 kere de Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giydi.