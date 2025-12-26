Bir dönem Galatasaray forması giyen Çek futbolunun simge isimlerinden Milan Baros, sarı kırmızılı kulübün Youtube kanalında 'Legends Talk' programına konuk oldu.

Galatasaray'a transfer süreci ve Türkiye'deki günlerine dair açıklamalarda bulunan Baros, Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı son dakika golünü hala unutamadığını itiraf etti.

'KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ OLACAKTI'

Kadıköy'de oynanan maçta Selçuk İnan'ın kestiği topa kale önünde dokunmasına rağmen direğe takılan Baros o pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Evet, gerçekten çok üzüldüm çünkü Fenerbahçe deplasmanında son dakikada galibiyet golünü atmak kariyerimin en önemli anlarından biri olacaktı. Biliyorum çünkü bu gerçekten büyük bir derbi. Kariyerim boyunca Liverpool-Everton, Aston Villa-Birmingham gibi birkaç derbi oynadım ama bu derbi ayrı. Taraftarlar arasında gerçekten çok çekişmeli, atmosfer inanılmaz. Evet, bazen YouTube'da o pozisyonun videosunu görüyorum. Her zaman gol olmamasının çok üzücü olduğunu söylüyorum. Artık bunu değiştiremem. Fakat tabii ki o golü atıp maçı kazanabilseydik mükemmel olurdu."