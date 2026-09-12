Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı.

Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı.

Ankara Mamak'ta beton mikserinin altına alıp metrelerce sürüklediği otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, feci kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı. - Resim: 1

Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090'ıncı Sokak kesişiminde meydana geldi.

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Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı. - Resim: 2

Doğukent Caddesi'nde ilerleyen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 1090'ıncı Sokak'tan caddeye çıkan 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı.

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Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı. - Resim: 3

Otomobil, beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yalandı.

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Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı. - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı. - Resim: 5
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Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı. - Resim: 6

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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