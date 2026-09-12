Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090'ıncı Sokak kesişiminde meydana geldi.
Mikser altına alarak metrelerce sürükledi: Bu kazadan 5 kişi sağ kurtarıldı.
Ankara Mamak'ta beton mikserinin altına alıp metrelerce sürüklediği otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, feci kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Kaynak: DHA
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Doğukent Caddesi'nde ilerleyen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 1090'ıncı Sokak'tan caddeye çıkan 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı.
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Otomobil, beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yalandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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