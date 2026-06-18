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“Peynir ve Kurtlar” ve “Gece Savaşları: 16. ve 17. Yüzyıllarda Cadılık ve Tarım Kültleri” gibi eserlerin yazarı İtalyan tarihçi Carlo Ginzburg, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem öğrencisi olduğu, daha sonra ise emeritus profesörü olarak görev yaptığı Pisa’daki Scuola Normale Superiore, Ginzburg’un Bolonya’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MİKROTARİH YAKLAŞIMININ ÖNCÜSÜ

Ginzburg, tek bir birey, küçük bir topluluk ya da sıradan bir olay üzerinden büyük tarihsel süreçleri anlamayı amaçlayan “mikrotarih” yaklaşımının öncülerindendi.

Çağdaş tarih yazımının en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Ginzburg, tarihsel olayları ipuçları ve küçük ayrıntılar üzerinden yeniden yorumlayan “kanıtsal paradigma” yaklaşımını geliştirdi.

Bu yöntem, resmi tarih anlatılarında yer almayan bireylerin deneyimlerini görünür kılmayı hedefliyordu.

CADILIK VE SAPKINLIK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Ginzburg’un erken dönem araştırmaları, 16. ve 17. yüzyıl İtalya’sında Friuli bölgesinde faaliyet gösteren ve Engizisyon tarafından sapkınlıkla suçlanan “benandanti” topluluğu üzerineydi.

Bu çalışmalar, 1966’da yayımlanan ilk kitabının temelini oluşturdu. Ginzburg, bu topluluğun kökenlerini Orta Avrupa inançlarına kadar izledi.

“PEYNİR VE KURTLAR” İLE DÜNYA ÇAPINDA ÜN

Tarihçinin en bilinen eserlerinden biri olan 1976 tarihli “Peynir ve Kurtlar”, 16. yüzyılda Engizisyon tarafından yargılanan bir değirmencinin düşünce dünyasını konu alıyordu.

Ginzburg, Engizisyon kayıtlarından yola çıkarak sıradan bir insanın zihinsel dünyasını yeniden kurmaya çalıştı.

ÖDÜLLER VE AKADEMİK KARİYER

Nefes'te yer alan habere göre, Ginzburg, kariyeri boyunca Prix Aby Warburg, Balzan Ödülü, Antonio Feltrinelli Ödülü ve Humboldt Araştırma Ödülü gibi birçok uluslararası ödül kazandı.

Eserleri 30’dan fazla dile çevrilen tarihçi, Harvard, Yale ve Princeton gibi üniversitelerde görev yaptı.