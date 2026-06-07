Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanlığı, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporunu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporla Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaret alanındaki gelişiminin kapsamlı veriler ışığında ortaya konulduğu ifade edildi.

Son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyen mikro ihracat hacminin, üreticilerin, girişimcilerin ve e-ihracat ekosisteminin küresel pazarlardaki etkinliğinin arttığını gösterdiği söylendi.

Raporda, hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiğinden ülke bazlı tüketici tercihlerine, ürünlerin birim satış değerlerinden Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörlere kadar geniş bir veri setine yer verildiği aktarıldı.

Ayrıca gelişme potansiyeli taşıyan ürün grupları, mikro ihracat sonrasında iadeye konu edilen eşya türleri, pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranlarının da detaylı şekilde analiz edildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmanın bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkat çekici biçimde arttığını ortaya koyduğu belirtilerek, küresel ölçekte sınır ötesi e-ticarette korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde Türkiye’nin paket hacmindeki yükselişin firmaların dijital ticarete uyum kabiliyetini ve rekabet gücünü yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, e-ihracat ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, ticareti kolaylaştıran uygulamaların geliştirilmesi ve girişimcilerin küresel pazarlardaki varlığının artırılması yönündeki kararlılığın devam ettiği belirtildi.