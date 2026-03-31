Herkesi ekrana kilitleyen Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması büyük heyecana sahne olmuştu. Maçı maç sayısıyla Jake Paul kazanırken, Mike Tyson yaptığı açıklamada, "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



TYSON YENİDEN RİNGDE

Mike Tyson’ın bir kez daha ringe çıkması artık neredeyse kesin gibi. Bu kez eski şampiyonun rakibi çok daha dikkat çekici olacak: Floyd Mayweather.

FLOYD MAYWEATHER’IN EFSANE KARİYERİ

Tarihin en başarılı boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mayweather, 5 farklı sıklette dünya şampiyonluğu kazandı ve WBC, WBA, IBF ile WBO kemerlerini boynuna taktı. ABD’li efsane, 50 maçta 50 galibiyet elde ederek boks tarihinin en ikonik istatistiklerinden birine imza attı.



GÖSTERİ MAÇI DETAYLARI

Mayweather, Vegas Sports Today’e yaptığı açıklamada, Tyson ile gösteri maçına çıkacağını doğruladı; ancak tarih ve mekan konusunda henüz bilgi vermedi. Ortaya atılan iddialara göre, büyük gösteri maçının Afrika’da düzenlenmesi olası görünüyor. Karşılaşmanın para ödülü hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TYSON’IN MALİ DURUMU VE GEÇMİŞ MAÇLARI

Mike Tyson, Jake Paul ile çıktığı maçın ardından 20 milyon dolar kazanmış, Paul ise 40 milyon dolar gelir elde etmişti. Kariyeri boyunca toplamda 400 milyon dolara yakın kazanç sağlayan Tyson, lüks harcamalar ve kötü finans yönetimi nedeniyle iflas etmiş, ardından yeniden boks maçlarına dönmüştü.



TARİHİ DÜELLO BEKLENİYOR

Mike Tyson ve Floyd Mayweather’ın karşılaşması şimdiden spor dünyasında büyük heyecan yarattı. Boksseverler, iki efsanenin ringdeki performansını merakla bekliyor ve bu tarihi düelloyu canlı izlemek için gün sayıyor.