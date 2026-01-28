Yaklaşık iki yıl önce cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle kadın doğum uzmanına başvurdu.

TikTok platformunda paylaştığı videolarla hızla ünlenen ve cinsiyet geçiş yolculuğuyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Mika Raun, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı.

Sık sık paylaşımlarıyla gündeme oturan ve farklı tepkiler alan fenomen, 2024 yılında Tayland’da cinsiyet geçiş ameliyatlarını tamamlamıştı.

Başlangıçta aşk hayatında birkaç olumsuz deneyim yaşayan Raun, daha sonra Batu ile ilişki yaşamaya başladı.

Son dönemde “kocam” diye hitap ettiği ve başta gizlediği, sonrasında ise her anını paylaşmaya başladığı sevgilisi Batu ile mutlu görünen Mika Raun, bu sabah beklenmedik sağlık sorunlarıyla uyandı.

Birkaç saat önce sosyal medya hesaplarından art arda video yükleyen Raun, yoğun kanama ve karın ağrısıyla güne başladığını açıkladı.

Kadın doğum uzmanına gideceğini belirten fenomen, vücudunun titrediğini ve hayatında ilk kez böyle bir durum yaşadığını ifade etti.

Raun’un uzman ziyareti kararı ile tanıdıklarının dile getirdiği olası sebeplerin kendisini endişelendirdiğini söylemesi, takipçileri arasında merak ve endişe yarattı.