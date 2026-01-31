İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen Mika Raun "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre; Mika Raun hakkında "TCK 216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "TCK 191 kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" suçlarından işlem yapıldı.