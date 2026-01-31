Migros depolarında çalışan işçilerin ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler sebebiyle başlattıkları eylemin 9. gününde patronun İstanbul'daki evinin önüne gitti. İnsanca ücret ve kadro hakkı için mücadele ettiklerini belirten işçiler polis ablukasına alındı.

İşçiler, çalışma saatlerinin arttığını ancak ücretlerin düştüğünü belirtiyor.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR BURADAYIZ"

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten işçiler, "2022 yılında Esenyurt depo direnişinde de bizi gözaltına aldırdınız, davalar açtınız. Ama ne oldu? Mahkeme bizi haklı buldu, hepimiz beraat ettik! O gün korkmadık, bugün hiç korkmuyoruz. Taleplerimiz karşılanana, kadar buradayız. İnsanca yaşayacak ücret ve gerçek kadro hakkımız verilene kadar, sendikamız DGD-SEN ile onurlu bir sözleşme yapmadan patronların kapısından ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Polis işçilerden eylemlerini bitirmelerini istedi. Haklarını almadan gitmeyeceklerini söyleyen işçiler, polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaklaşık 50 işçinin gözaltına alındığı belirtiliyor