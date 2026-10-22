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Kaynak: Haber Merkezi

“Midyeci Ahmet” adıyla bilinen Ahmet Çiçek'in paylaştığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde sakatat ürünlerinin bahçedeki zemin üzerinde temizlendiği ve ardından eldiven ya da başka bir hijyen ekipmanı kullanılmadan büyük kazanlarda pişirildiği görüldü.

Çiçek'in “Akşam yemeği öncesi tadımlık” notuyla paylaştığı görüntüler, hazırlık sürecindeki hijyen koşulları nedeniyle tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hazırlama biçimine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, açık alanda ve çıplak elle gerçekleştirilen işlemlerin gıda güvenliği açısından denetlenmesi gerektiğini savundu.