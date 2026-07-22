Midyeci Ahmet'in evlilik vaadi dikkat çekti: 4 burç saydı; 10 gün ücretsiz dağıtacak

EŞ ADAYLARINDA ARADIĞI ÖZELLİKLERİ SIRALAMIŞTI

Ünlü işletmeci daha önce yaptığı açıklamada, evlilik için katı kuralları ya da evlilik sözleşmesi gibi şartları olmadığını belirtmiş, "Normal ve temiz bir insanla hayatımı birleştirmek istiyorum." demişti.