Sosyal medyada yaptığı evlilik çağrısıyla dikkat çeken Midyeci Ahmet, bu kez verdiği sözle gündeme geldi. Takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü işletmeci, anlaştığı 4 burç saydı ve evlilik arayışının mutlu sonla bitmesi halinde müşterilerine unutulmayacak bir jest yapacağını duyurdu.
Midyeci Ahmet'in evlilik vaadi dikkat çekti: 4 burç saydı; 10 gün ücretsiz dağıtacak
Sosyal medya üzerinden evlenmek istediğini açıklayan Midyeci Ahmet,yeni paylaşımıyla yine gündem oldu. Eş adaylarını şubesine davet eden ünlü işletmeci,4 burç sayarak doğru kişiyi bulup evlenmesi halinde İstanbul Akaretler'deki şubesinde 10 gün boyunca tüm ürünleri ücretsiz ikram edeceğini açıkladı.Hava Demir
EŞ ADAYLARINI ŞUBESİNE DAVET ETTİ
Geçtiğimiz günlerde yeniden evlenmek istediğini açıklayan Midyeci Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda evlilik videosuna yorum yapan tüm kadınları İstanbul Akaretler'deki şubesine davet etti.
46 yaşında olduğunu ve yeniden aile kurmak istediğini belirten Midyeci Ahmet, eş arayışında çöpçatanlık uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmediğini, niyetinin ciddi olduğunu ifade etti.
EŞ ADAYLARINDA ARADIĞI ÖZELLİKLERİ SIRALAMIŞTI
Ünlü işletmeci daha önce yaptığı açıklamada, evlilik için katı kuralları ya da evlilik sözleşmesi gibi şartları olmadığını belirtmiş, "Normal ve temiz bir insanla hayatımı birleştirmek istiyorum." demişti.
Astrolojiye önem verdiğini de söyleyen Midyeci Ahmet, karakter olarak daha uyumlu olduğunu düşündüğü Akrep, Kova, Yay ve Terazi burçlarını özellikle tercih ettiğini açıklamıştı.
"EVLENİRSEM 10 GÜN HER ŞEY ÜCRETSİZ"
Sosyal medyada büyük ilgi gören evlilik paylaşımının ardından yeni bir açıklama yapan Midyeci Ahmet, doğru insanı sosyal medya sayesinde bulup nikâh masasına oturması halinde İstanbul Akaretler'deki şubesinde 10 gün 10 gece boyunca tüm ürünleri ücretsiz dağıtacağını duyurdu.
Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.