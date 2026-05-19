Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı

Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı

İstanbul Boğazı’nda midye toplamak için gece yarısı denize dalan Cemil Salman kayboldu; havadan ve denizden yapılan 12 saatlik arama çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 1

İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman (39) denizde kayboldu.

1 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 2

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalış yaptığı noktanın yakınlarında yaklaşık 12 saat sonra bulunan Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

2 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 3

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı.

3 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 4

Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etmedi. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

4 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 5

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi Salman'ın kaybolduğu alan ve çevresinde arama çalışması başlattı.

5 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 6

Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dronla aramaya destek verdi.

6 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 7

Arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğeni "Gece saat 02.00'de daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İ

7 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 8

ki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp" dedi.

8 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 9

Cemil Salman'ın cenazesi saat 14.00 sıralarında arkadaşları ve yakınları tarafından kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

9 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 10
10 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 11
11 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 12
12 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 13
13 14
Midye toplamak için dalmıştı: Oksijen tüpüyle daldı, bir daha çıkamadı - Resim: 14
14 14
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro