Mardin İl Jandarma Narkotik ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmaların ardından düğmeye bastı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde; 1 kilo 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 80 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere jandarma tarafından el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, gençleri zehirleyen tacirlere yönelik mücadelenin il genelinde tavizsiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.