Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Midtjylland'a karşı rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor.

MIDTJYLLAND CEPHESİNDE MORAL BOZAN GELİŞME

İlk karşılaşmayı evinde 1-0 kazanan Beşiktaş gözünü yarın zorlu deplasmanda oynayacağı maça dikerken Midtjylland cephesinde yaşanan bir sakatlık gelişmesi Danimarka ekibinde moralleri bozdu.

VICTOR BAK SAKATLIK YAŞADI

Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Victor Bak'ın rövanş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

TULLBERG: 'ONU ŞİMDİ KAYBETMEK BÜYÜK BİR DARBE'

Konuyla alakalı TV 2 Sport'a konuşan Tullberg, "Viktor Bak için üzücü bir durum ama futbolda hayat böyle. Üzücü çünkü o her zaman kullandığım ve neredeyse hiç sakatlanmayan bir oyuncuydu. Onu şimdi kaybetmek elbette büyük bir darbe." ifadelerini kullandı.