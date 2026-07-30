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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, Danimarka'da Midtjylland'a konuk oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk yarıda önemli fırsatlar yakalasa da Beşiktaş savunması gole izin vermedi. Midtjylland'ın iki şutu direkten dönerken siyah-beyazlı ekip mücadelede dengeyi kurmayı başardı.

KIRMIZI KART MAÇIN DÖNÜM NOKTASI OLDU

İkinci yarının başında Midtjylland, savunma oyuncusu Erlic'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Sayısal üstünlüğü iyi değerlendiren Beşiktaş, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirerek rakip kalede baskısını artırdı.

RASHICA VE ORKUN KÖKÇÜ TURU GETİRDİ

Beşiktaş, aradığı golü 70. dakikada oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandıran Milot Rashica ile buldu.

Sadece altı dakika sonra İlhan Fakılı'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, farkı ikiye çıkararak turun kapısını tamamen araladı.

Kalan dakikalarda hata yapmayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak Midtjylland'ı iki maçta da mağlup etti ve adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE İLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu. Beşiktaş eşleşmenin ilk maçını deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 6 Ağustos Perşembe, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına bir adım daha yaklaşacak.