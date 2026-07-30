Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda Danimarka'da kritik sınava çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu eşleşmesinde ilk maçı evinde kaptan Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş skor avantajıyla çıktığı rövanşta Midtjylland'a karşı sahadan tur biletini alarak ayrılmayı hedefliyor.
MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
MCH Arena'da TSİ 20:00'da başlayan zorlu mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetiyor.
MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh
MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
1' John Brooks'un ilk düdüğüyle maça Midtjylland başladı.
MIDTJYLLAND TEHLİKELİ GELDİ
2' Midtjylland tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen önünde Osorio'nun çektiği şutta top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ!
3' Maça baskılı başlayan Midtjylland tehlikeli bir pozisyon daha buldu. Franculino'nun ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği şutta top direkten geri geldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu kornere uzaklaştırdı.
EMİRHAN ŞANSINI DENEDİ
12' Savunmadan çıkan Emirhan Topçu rakibin atağını keserek kendi sürüklediği pozisyonu şutla sonuçlandırmak istedi. Emirhan'ın şutunda top kaleci Olafsson'da kaldı.
ORKUN'UN FRİKİKTEN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA
15' Orkun Kökçü ceza sahasına yakın yerden kullandığı frikikte kaleyi düşündü. Orkun'un etkişi şutunda barajı geçen top yan ağlarda kaldı.