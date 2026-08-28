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Kaynak: DHA

Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Davut Akiş'in kullandığı 45 AKA 793 plakalı midibüsle, Selçuk Kahraman yönetimindeki 35 BOP 277 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Selçuk Kahraman ile yanındaki Dilek Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kahraman ve Bal’ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücü Akiş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.