Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle vücudunda taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.
Hastanede 5 gün boyunca gözetim altında tutulan şüphelinin vücudundan 62 parça halinde toplam 590,4 gram metamfetamin çıkarıldı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.