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Kaynak: AA / DHA / İHA

İran uyruklu Abdollah Askari Nevşehir'de 28 kapsül halinde 140 gram uyuşturucu yutarak Türkiye'ye girdi. Narkotik ekipleri aldıkları ihbar üzerine şüphelinin Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyerek harekete geçti. Bir süre takip edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 kapsül halinde 111 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

MİDESİNDE 23 KAPSÜL UYUŞTURUCU BULUNDU

Uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle sevk ettiği belirlenen yabancı uyruklu Abdollah Askari Nevşehir Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Yapılan müdahalede doğal yollarla 23 kapsül halinde 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastanede yuttuğu tüm uyuşturucu kapsüllerinin doğal yollarla çıkartması beklenirken fenalaşan şüpheli kurtarılamadı. Şüphelinin otopsisinde vücudundan 8 kapsül uyuşturucu daha çıkarıldı.