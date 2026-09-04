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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kritik bir operasyona imza attı. Yurt dışından kente uyuşturucu sokulacağı istihbaratını değerlendiren ekipler, yabancı uyruklu iki kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin yapılan kontrollerinde, yasaklı maddeleri yutarak sindirim sistemlerinde taşıdıkları belirlendi. Hastanede gerçekleştirilen tıbbi muayeneler neticesinde, kişilerin midesinden 112 ayrı kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.