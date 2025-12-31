Kalp damar hastalıkları dünya genelinde can almaya devam ederken, tıbbi araştırmalar kriz anından çok daha önce vücudun verdiği erken uyarı sistemlerine odaklandı. Pek çok hastanın "yediğim bir şey dokundu" veya "basit bir mide şişkinliği" diyerek geçiştirdiği şikâyetlerin, aslında koroner arterlerdeki daralmanın ilk belirtileri olduğu ortaya çıktı. Özellikle kadınlarda bu belirtilerin erkeklere oranla çok daha belirsiz ve yanıltıcı seyrettiği gözlemlendi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Circulation dergisinde yayımlanan ve kalp krizi geçiren yüzlerce kadın üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, çarpıcı sonuçları gün yüzüne çıkardı.

Araştırmaya katılan kadınların %95'i, krizden yaklaşık bir ay önce olağan dışı fiziksel değişimler hissettiklerini belirtti. Bu belirtiler arasında en dikkat çekici olanı ise göğüs ağrısından ziyade, mide bölgesinde yoğunlaşan baskı ve açıklanamayan aşırı yorgunluk hissi oldu.

YABANCI UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren kardiyolog Dr. Deepak L. Bhatt, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, mide şikâyetlerinin kalp ile olan doğrudan bağını vurguladı.

Dr. Bhatt, kalbin alt duvarını besleyen damarlardaki tıkanıklıkların, diyaframa yakınlığı sebebiyle beyin tarafından "mide ağrısı" olarak algılanabildiğini ifade etti. Bu durumun teşhiste gecikmelere yol açtığını belirten uzman, hastaların bu semptomları genellikle antiasit ilaçlarla geçiştirmeye çalıştığını aktardı.

Cleveland Clinic’ten kardiyoloji uzmanı Dr. Leslie Cho ise kadınlarda semptomların atipik seyrettiğine dikkat çekti.

Dr. Cho, kalp krizinin her zaman "fil oturmuşçasına bir göğüs ağrısı" şeklinde gelişmediğini; bunun yerine çene ağrısı, nefes darlığı ve özellikle dinlenirken ortaya çıkan hazımsızlık benzeri huzursuzlukların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İHMAL EDİLEN 'YORGUNLUK' FAKTÖRÜ

Uzmanlar, sadece mide şikâyetlerinin değil, normalde kişiyi zorlamayan aktiviteler sırasında (merdiven çıkmak veya kısa yürüyüşler gibi) aniden beliren bitkinliğin de bir uyarı fişeği olduğunu dile getirdi.

Kalp kasının yeterli oksijen alamaması durumunda vücudun tasarruf moduna geçtiği ve bu durumun "grip benzeri bir halsizlik" olarak maskelendiği kaydedildi.