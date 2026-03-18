Türkiye’de yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de yeni nesil, teknoloji odaklı aracı kurumlar ile geleneksel köklü kurumların karşılaştırmasıdır.

Bu yazımızda, sektörün iki önemli oyuncusunu objektif bir çerçevede ele alıyor ve "Midas vs İş Yatırım" rekabetinde hangi platformun daha avantajlı olduğuna güncel verilerle yakından bakıyoruz.

KULLANIM KOLAYLIĞI VE ARAYÜZ DENEYİMİ

İş Yatırım, Türkiye’nin en köklü ve pazar payı yüksek aracı kurumlarından biridir. Geniş bir analist ekibi, detaylı araştırma raporları ve TradeMaster gibi profesyonel terminal uygulamalarıyla öne çıkar. Ancak bu profesyonel ve geleneksel yaklaşım, borsaya yeni adım atan veya işlemlerini mobilden hızlıca çözmek isteyen modern yatırımcılar için genellikle karmaşık bir öğrenme süreci anlamına gelir.

Öte yandan Midas, tamamen kullanıcı deneyimi odaklı, pürüzsüz ve sade bir mobil uygulama sunar. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister ilk hissenizi alıyor olun, Midas’ın arayüzü sayesinde saniyeler içinde işlem yapabilirsiniz. Üstelik piyasalara dair anlık ve canlı verilere tamamen ücretsiz ulaşma imkânı sunarak kullanıcılarını ek masraflardan kurtarır.

PİYASALAR VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Geleneksel banka ve aracı kurumlar genellikle Borsa İstanbul işlemleri üzerine yoğunlaşırken, yurt dışı piyasalarına erişim limitleri yüksek olabilir. Midas ise yaptığı son yeniliklerle tam anlamıyla kapsamlı bir "finansal ekosistem" haline gelmiş durumda:

Borsa İstanbul & ABD Borsaları: BİST hisselerine ve yurt dışı piyasalarına aynı uygulama içinden geçiş yapabilirsiniz. ABD borsaları (Nasdaq, NYSE vb.) hafta içi 24 saat kesintisiz yatırıma açıktır.

Midas Kripto: Midas ekosistemi sadece hisse senetleriyle sınırlı kalmıyor. Midas Kripto ile Bitcoin, Ethereum gibi varlıklara düşük komisyonlarla yatırım yapabilir, kripto varlıklarınızı bloke etmeden (non-blocking staking) günlük getiri elde edebilirsiniz.

Fon, Opsiyon ve Varantlar: TEFAS üzerinden binlerce yatırım fonuna, BİST varantlarına ve yenilikçi bir özellik olarak ABD Opsiyonlarına yine aynı platformdan erişim sağlayabilirsiniz.

Yatırımcılar arasında Midas vs iş bankası yatırımı kıyaslaması sıkça yapılsa da, konu tek bir ekrandan hem kripto, hem opsiyon hem de küresel hisse senetlerine saniyeler içerisinde ulaşmak olduğunda Midas’ın sunduğu vizyon tartışmasız çok daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

KOMİSYON ORANLARI VE MASRAFLAR (EN BELİRGİN FARK)

Maliyet, yatırımlarınızın uzun vadeli getirisini, hatta o günkü kârınızı doğrudan etkiler. İş Yatırım'da işlem hacminize veya portföy büyüklüğünüze göre kademeli olarak değişen klasik komisyon oranları uygulanır. Ek olarak takas, saklama veya hesap işletim gibi geleneksel masraflarla da karşılaşabilirsiniz.

Midas'ın piyasada oyunun kurallarını değiştirdiği ve yatırımcı için tartışmasız şekilde daha avantajlı olduğu nokta maliyetlerdir:

Borsa İstanbul'da Sıfır Komisyon: Portföy büyüklüğünüz ne olursa olsun, BİST’teki tüm hisse senedi işlemlerinizi "sıfır komisyon" ile gerçekleştirirsiniz.

ABD Borsalarında Sabit Ücret: Yatırım tutarınız fark etmeksizin her işlemde sadece 1,5 dolar gibi sabit ve son derece düşük bir ücret ödersiniz.

Parça Hisse Avantajı: ABD borsalarında hisse fiyatı binlerce dolar olsa bile "Parça Hisse" özelliği sayesinde 1 dolarla bile dünyanın dev şirketlerine ortak olabilirsiniz.

Masrafsızlık: Saklama veya hesap işletim ücreti gibi gizli masraflar yoktur. Ayrıca "Anında Nakit" özelliği ile hissenizi sattığınızda paranızı çekmek için 2 günlük takas süresini beklemeniz gerekmez.

PROFESYONEL ANALİZ ARAYANLARA: MİDAS PRO

Geleneksel aracı kurumların sunduğu derinlik verilerini ve gelişmiş takas analizlerini arayan yatırımcılar için de Midas’ın çok güçlü bir yanıtı var: Midas Pro. Aylık cüzi bir ücretlendirmeyle (₺1200) sunulan bu eklenti; Derinlik Analizi, Aracı Kurum Dağılımı (AKD) ve Takas Analizi gibi verileri gelişmiş görsel araçlarla yatırımcının önüne serer. Yabancı kurumların alım kalıplarını, büyük yatırımcıların (balinaların) hareketlerini tek ekrandan çok daha estetik ve anlaşılır bir şekilde analiz edebilirsiniz.

GÜVENLİK VE REGÜLASYONLAR

İş Yatırım’ın arkasındaki geleneksel banka algısı yatırımcıya güven verirken; Midas da yasal olarak İş Yatırım ile tamamen aynı regülasyonlara tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı olan Midas Menkul Değerler A.Ş. üzerinden BİST yatırımlarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından güvence altındadır. ABD borsalarındaki yatırımlarınız ise 150 milyon dolara kadar SIPC (ABD Menkul Kıymetler Yatırımcı Koruma Kurumu) korumasına sahiptir.

HANGİ ARACI KURUM SEÇİLMELİ?

İş Yatırım, büyük araştırma raporları okumak isteyen, geleneksel piyasa kültürüne ve bankacılık ekosistemine bağlı kalmayı tercih eden klasik yatırımcılar için şüphesiz çok değerli bir alternatiftir.

Ancak konuya objektif bir şekilde; çağın getirdiği hız, teknoloji ve maliyet avantajları penceresinden baktığımızda, Midas'ın modern yatırımcı için açık ara daha avantajlı bir seçenek olduğunu görebiliyoruz.

Borsa İstanbul'da sıfır komisyonla işlem yapma lüksü, küresel şirketlerden 1 dolara parça hisse alabilme özgürlüğü, Midas Kripto entegrasyonu, ABD opsiyonlarına ulaşım ve Midas Pro’nun sunduğu derin piyasa okuma kapasitesi birleştiğinde; Midas geleneksel sınırları yıkarak paranızı ve zamanınızı en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. Hem yeni başlayanları yormayan pratikliği hem de gizli masrafları ortadan kaldırması nedeniyle yeni nesil yatırımlarda Midas kesinlikle öne çıkıyor.