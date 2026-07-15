Yapay zeka yarışında liderliği elden bırakmak istemeyen teknoloji devi Microsoft, bu uğurda doğaya ödediği ağır bedelle sarsılıyor. Şirketin yayımladığı son 2026 Sürdürülebilirlik Raporu, geleceğin teknolojisini inşa ederken çevreye verilen zararın boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre, teknoloji devinin 2025 yılına ait karbon emisyonu miktarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında devasa bir artış göstererek 34 milyon metrik tona ulaştı. Bu ürkütücü yükselişin arkasındaki en büyük etken ise yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak için durmaksızın büyütülen veri merkezi altyapısı oldu.

YAPAY ZEKA BÜYÜYOR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YETERSİZ KALIYOR

Microsoft, geçmişte kamuoyuna duyurduğu ve büyük önem atfettiği "2030 yılına kadar karbon negatif olma" taahhüdünü hâlâ koruduğunu iddia etse de rapordaki itiraflar tablonun vahametini ortaya koyuyor. Şirket; yapay zeka altyapısının genişlemesiyle birlikte enerji, su, arazi ve ham maddeye duyulan ihtiyacın kontrolsüz biçimde katlandığını kabul ediyor. Mevcut çevre dostu çözümler ve yeşil enerji yatırımları ise bu devasa büyüme hızının gerisinde kalıyor. Tüketilen elektriğin tamamının karbon içermeyen enerji kaynaklarıyla dengelendiği belirtilse de yeni yatırımlar havayı kirletmeye devam ediyor; öyle ki satın alınan elektrikten kaynaklanan emisyonlar toplam sera gazı salımının yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ayrıca şirketin ek temiz enerji üretimi sağlamayan bağımsız yenilenebilir enerji sertifikalarını almayı bırakması da hesaplamalardaki artışta rol oynuyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN ORTAK SORUNU

Çevre kirliliğindeki bu tırmanış yalnızca Microsoft ile sınırlı değil. Yapay zeka rüzgarını arkasına alan diğer teknoloji devleri de benzer faturalarla karşı karşıya kalıyor. Yakın dönemde Google yıllık sera gazı emisyonlarının yüzde 18, tedarik zinciri salımlarının ise yüzde 25 arttığını duyururken, e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon da karbon salımında yüzde 16'lık bir artış paylaştı.

GELECEKTEKİ PROJELER TEHLİKEYİ DAHA DA KÖRÜKLÜYOR

Yayımlanan son rapor her ne kadar 2025 mali yılını kapsasa da asıl tehlikenin kapıda olduğuna işaret ediyor. Çünkü bu veriler, Microsoft’un son dönemde hayata geçireceğini duyurduğu doğalgaz destekli devasa enerji projelerini henüz içermiyor. Şirketin Chevron ile Batı Teksas'ta inşa edeceği enerji santrali, Abilene'deki Stargate kampüsü ve Batı Virginia'daki yeni veri merkezi yatırımları gelecekte karbon salımını daha da katlayacak. Resmi izin belgelerindeki öngörüler, sadece bu üç yeni tesisin yıllık toplam emisyon potansiyelinin yaklaşık 30 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum, geleceğin teknolojisinin çevre için nasıl büyük bir tehdide dönüşebileceğinin en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.