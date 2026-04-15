Microsoft, Xbox Game Pass'in ardından konsol pazarı için sürpriz bir geri adım atabilir. Şirketin daha önce Xbox Game Pass tarafında daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı konuşulurken, şimdi ise çok daha köklü bir değişim planı sızdırıldı. Özel oyunlar yeniden geri dönebilir.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Xbox yönetimi, bir süredir benimsediği "çok platformlu oyun" stratejisini yeniden değerlendirmeye başladı. Şirketin bazı büyük yapımlarını rakip platformlara da sunması kısa vadede satış başarısı getirse de uzun vadede Xbox donanımının cazibesini zayıflattığı düşünülüyor. Özellikle Starfield ve Forza Horizon 5 gibi yapımların farklı platformlarda da yer alması, Xbox ekosisteminin "ayrıcalıklı içerik" gücünü azaltmış olabilir.

Bu durum, kullanıcıların konsol tercihinde Xbox yerine rakip platformlara yönelmesine neden olan faktörlerden biri olarak görülüyor. Şirket içinde yapılan değerlendirmelerde, geçmişte Halo ve Gears of War gibi serilerin Xbox 360 dönemindeki başarısında kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle benzer bir stratejiye geri dönüş ihtimali ciddi şekilde tartışılmaya başladı.

Yeni Xbox lideri Asha Sharma yönetiminde yürütülen bu görüşmelerde, şirketin gelecekte "ekosistem odaklı mı yoksa yayıncı odaklı mı" ilerleyeceği sorusu öne çıkıyor. Mevcut modelde Xbox, oyunlarını mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, olası yeni strateji, donanım satışlarını artırmak için özel içeriklere yeniden ağırlık verilmesini içerebilir.

Henüz resmi bir karar bulunmasa da Xbox tarafında hem fiyatlandırma hem de içerik politikası açısından önemli bir kırılma noktasına girilmiş olabilir. Önümüzdeki dönemde alınacak kararlar, konsol rekabetinin yönünü doğrudan etkileyecek.