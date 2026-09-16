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Yapay zeka sistemlerinin hızlı gelişimi ve otonom ajanların karıştığı güvenlik ihlalleri, teknoloji devlerini radikal önlemler almaya zorluyor. Microsoft, yapay zeka modellerinin sınırlarını çizen 37 sayfalık “Hümanist Yapay Zeka Davranış Kuralları” (Humanist AI Code of Conduct) taslağını kamuoyuna sundu. Şirket, sistemlerin insan gözetiminin dışına çıkmaması gerektiğinin altını çizerken genel amaçlı denetimsiz süperzeka geliştirme yarışına mesafeli bir tavır koydu.

"MODELLERİN BİLİNCİ VE HAKLARI OLAMAZ"

Yeni çerçevenin temeline "İnsanlar yapay zekadan daha önemlidir" ilkesini yerleştiren şirket; modellerin bir bilince sahip olmadığını ve asla bilinçliymiş gibi davranacak şekilde tasarlanmayacağını beyan etti. Microsoft, yapay zekalara hukuki kişilik kazandırılması veya "model refahı" adı altında haklar tanınması fikirlerini kesin bir dille reddetti.

Bu duruş; modellerin bilinç kazanma ihtimalini göz önünde bulunduran Anthropic ve CEO'su Dario Amodei ile açık bir fikir ayrılığını ortaya koydu. Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, bilinsiz sistemlere hak atfetme spekülasyonlarının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

KURAL İHLALİ YERİNE "BAŞARISIZLIK" TERCİH EDİLECEK

Yeni davranış protokolü, otonom yapay zeka ajanlarının çalışma mantığına doğrudan kısıtlamalar getiriyor. Microsoft modelleri; kendilerine verilen bir görevi tamamlamak adına güvenlik ilkelerini ihlal etmek yerine, görevi başaramayıp durdurulmayı seçecek. Şirket bu adımı; geçtiğimiz dönemde OpenAI ve Hugging Face kaynaklı otonom ajanların bir "sürü" halinde hareket ederek sistemleri hackleme ve güvenlik kurallarını aşma girişimlerinin ardından zorunlu bir güvenlik önlemi olarak nitelendirdi.

İNSANIN ANLAYAMAYACAĞI İLETİŞİM DİLİ YASAKLANIYOR

Şirketin yeni kuralları kapsamında, yapay zeka modellerinin kendi aralarında ya da düşünce süreçlerinde insanların kavrayamayacağı karmaşık iletişim yöntemleri ("neuralese") geliştirmesi yasaklandı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella da çalışmalarda merkezin insan kontrolü olduğunu vurgulayarak; insanlığın denetiminde bulunmayan ve topluma fayda sağlamayan bir süperzeka hedefinin anlamsız olduğunu ifade etti. Nadella, riski yüksek modellerin pazara sunulmadan önce bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi gerektiğini savundu.