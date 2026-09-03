Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yayımlanan KB5120998 kodlu isteğe bağlı Windows 11 güncellemesi; Başlat menüsü, arama çubuğu ve görev çubuğu üzerinde yeni özellikler sunma amacıyla kullanıma açılmıştı. Ancak paketin yüklenmesinin ardından işletim sistemindeki kişiselleştirme ayarlarının bozulduğu tespit edildi.

YAZILIM DEVİ PROBLEMİ RESMEN KABUL ETTİ

Kullanıcılardan gelen yoğun geri bildirimlerin ardından Microsoft, söz konusu sorunun varlığını doğrulayarak resmi inceleme başlattı. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, güncelleme sonrası fare imlecinin boyutu ve renginin sıfırlanabileceği ya da tamamen kaybolabileceği kaydedildi.

MASAÜSTÜ EKRANI SİYAHA BÜRÜNÜYOR

Geliştirme paketinin yol açtığı sorunlar yalnızca fare imleciyle sınırlı kalmadı. Güncellemeyi alan kullanıcıların masaüstü duvar kâğıtlarının silindiği ve ekranın tamamen siyah renge büründüğü aktarıldı. Kullanıcılar yeni bir arka plan görseli atasa dahi bilgisayarın her yeniden başlatılmasında ekranın tekrar siyaha dönüştüğü belirtildi.

ÇÖZÜM İÇİN GÜNCELLEMEYİ KALDIRMAK GEREKİYOR

Yaşanan teknik sorunlara karşı mevcut tek geçici çözümün ilgili güncellemeyi sistemden kaldırmak olduğu açıklandı. Söz konusu paket isteğe bağlı güncellemeler kategorisinde yer aldığı için sistemden silinmesi güvenlik yamalarını etkilemiyor. Microsoft'un hataları giderecek yeni bir düzeltme yamasını önümüzdeki günlerde yayımlaması bekleniyor.