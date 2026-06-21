Kaynak: Haber Merkezi

Microsoft, Office 2021 kullanıcılarını yeni sürümlere ve abonelik tabanlı hizmetlere yönlendirme planını sürdürüyor. Şirketin açıklamasına göre Office 2021, 13 Ekim 2026 tarihinden itibaren güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve resmi teknik destek almayacak. Bu nedenle yazılımı kullanmaya devam eden kullanıcılar zamanla artan güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilecek.

Uzmanlar, destek süresi sona eren yazılımların kötü amaçlı yazılımlar ve siber saldırılar için daha kolay hedef haline geldiğini belirtiyor. Office 2021'i kullanmaya devam edecek kişilerin özellikle internet bağlantılı bilgisayarlarda dikkatli olması gerekiyor. Belgelerin doğrudan e-posta eklerinden veya bulut depolama servislerinden açılmaması, önce bilgisayara indirilip antivirüs taramasından geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Microsoft, destek kesintisinin ardından kullanıcıların abonelik tabanlı Microsoft 365'e geçmesini veya Office 2024 sürümünü tercih etmesini öneriyor. Şirket, bu seçeneklerin güvenlik güncellemeleri ve sürekli destek avantajı sunduğunu vurguluyor. Office 2021 kullanıcılarının karar vermesi için ise yaklaşık dört aylık bir süre var.