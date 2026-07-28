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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gişede büyük ilgi gören “Odyssey” filminin yönetmeni Christopher Nolan ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Miçotakis, Homeros’un destanını modern bir bakış açısıyla beyaz perdeye taşıyan filmin uluslararası alanda Antik Yunan uygarlığına olan ilgiyi yeniden canlandırdığını belirterek Nolan’ı tebrik etti.

Başrollerinde Matt Damon, Anne Hathaway ve Tom Holland’ın yer aldığı yapım, ABD gişesinde iki hafta üst üste zirvede kalırken dünya genelinde yaklaşık 640 milyon dolar hasılata ulaştı.

Miçotakis, “Bu tür yapımlar, Yunanistan’ın zengin kültürel mirasını çağdaş yaratıcılıkla birleştiriyor.” ifadelerini kullanarak filmin kültürel etkisine dikkat çekti.

Öte yandan film, kamuoyunda farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Spotify, “Odyssey”nin sesli kitap versiyonlarına ilginin özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağı arasında arttığını açıkladı.

Teknoloji girişimcisi Elon Musk ise sosyal medya paylaşımlarında filmin oyuncu seçimlerini eleştirerek yapımın hikâyeyi “kirlettiğini” savundu.

Filmin bazı sahneleri ise Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Messenia ve Korint bölgelerinde çekildi. Miçotakis, yapımın önemli bölümlerinin ülkesinde çekilmiş olmasından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.