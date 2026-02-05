Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye’ye yapacağı ziyaretin tarihi netleşti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 Şubat'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Duran, yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...