Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Ankara’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki diyalog sürecine vurgu yaparak, 7 Aralık 2023’te Atina’da imzalanan bildirinin ilişkiler açısından önemli bir zemin oluşturduğunu hatırlattı. Üst düzey temasların devam etmesinin yapıcı bir atmosfer sağladığını belirten Erdoğan, karşılıklı temasların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

'Sorunlar çözümsüz değil'

Erdoğan, görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin konuların açık ve samimi biçimde ele alındığını ifade ederek, “Mevcut meseleler karmaşık olabilir ancak uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. İyi niyet ve çözüm iradesi olduğu sürece ilerleme kaydedilebilir” dedi.

Ege’de bağlantılı başlıklar üzerinde aşama kaydedilebileceğine inandığını dile getiren Erdoğan, iki NATO üyesi ve komşu ülke olarak diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Ticarette 10 milyar dolar hedefi

İkili ekonomik ilişkilerin de gündemde olduğunu belirten Erdoğan, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. İş dünyası temsilcilerinin de temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Azınlıklar ve güvenlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlük ve eğitim haklarına ilişkin beklentilerini Miçotakis’e ilettiğini söyledi. Terör ve organize suçlarla mücadele konularının da görüşmede ele alındığını aktardı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze’deki durum ve İsrail’in Filistin yönetimine yönelik adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis’in ziyareti kapsamında çeşitli anlaşmaların imzalanması ve temasların sürdürülmesi bekleniyor.