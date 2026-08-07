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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Salihli-Gördes yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin mıcıra kapılarak kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada araçlardan biri takla attı, 3 kişi yaralandı.

MICIRA KAPILAN ARAÇ DİĞER OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gördes ilçe merkezi Sanayi Yolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken mıcıra kapılarak kontrolden çıktı ve M.S.'ye ait otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarak durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, M.S.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan M.S., S.İ. ve V.S.'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından ise Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin çalışma başlatırken, olayda mıcırlı yolun etkisinin de değerlendirileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.