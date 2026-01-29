Yeniçağ Gazetesi
Michelin'in Türk yıldızları

Michelin’in Türk yıldızları

Türk şefler Ali Güngörmüş’ten Fatih Tutak’a, Nusret Gökçe’den Musa Dağdeviren’e uzanan başarılarla geleneksel lezzetleri modern dünyaya taşıyor. Michelin yıldızları, global listeler ve yenilikçi konseptlerle Türk mutfağı zirvede parlıyor.

Gül Devrim Koyun
ALİ GÜNGÖRMÜŞ

1976 Tunceli doğumlu şef, ailesinin muhalefetine rağmen mutfak tutkusunu takip etti. Eğitimini tamamlayarak Almanya’da kariyer yaptı. 2006’da Hamburg’daki Le Canard Nouveau ile Michelin yıldızı kazanan ilk Türk şef unvanını aldı. 2014’te Münih’te Pageou’yu açtı; mekanın ismi, çocukluğunun geçtiği Doğu Anadolu köyünden geliyor. Bistronomi konseptiyle hizmet veren restoran, Michelin yıldızını koruyor ve Levante menüsüyle Orta Doğu esintilerini Fransız teknikleriyle harmanlıyor. Üç yemek kitabı kaleme alan Güngörmüş, bölgesel tatları yaratıcı tabaklara dönüştürüyor.

FATİH TUTAK

31 Ağustos 1985 İstanbul doğumlu şef, Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda temel eğitim aldı. Marina Bay Sands’te çalıştı, Noma gibi dünya lideri mutfaklarda deneyim kazandı. Bangkok’taki House of Sathorn’da Türk mutfağı odaklı menü yönetti; “Annemden” adlı mantı yorumu imza lezzetlerinden. İstanbul’da açtığı Turk Fatih Tutak, CNN Travel’ın 2020 en iyi 20 yeni restoran listesine girdi. 2022’de Michelin Rehberi İstanbul’da iki yıldız aldı, 2026’da da bu unvanı ve Yeşil Yıldız’ı korudu. Mikro mevsimsel tadım menüsüyle Anadolu terroir’ini öne çıkarıyor.

DİLARA ERBAY

Yaratıcı mutfak sanatçısı Dilara Erbay, taze, mevsimsel ve doğal ürünlere odaklanan yaklaşımıyla biliniyor. Abracadabra konseptini İstanbul’da başlattıktan sonra New York Brooklyn’de artisanal fırın ve şarküteri olarak evriltti. Türk esintili sağlıklı, organik seçenekler sunan mekan, geleneksel tatları modern ve sürdürülebilir bir çerçevede yorumluyor.

MEHMET GÜRS

Türk baba ve İsveç-Finlandiyalı annenin çocuğu Mehmet Gürs, ABD’de eğitim aldıktan sonra İstanbul’da Amerikan-İtalyan klasiklerini tanıttı. 19 restoranı arasında NumNum zinciri, Trattoria Enzo, Terra Kitchen ve Kronotrop kahve dükkanı bulunuyor. En prestijli mekanı Mikla; 2018’de World’s 50 Best Restaurants’ta 44. sıraya yükseldi, yıllarca listede kaldı ve Michelin yıldızı aldı. Türk mutfak geleneklerini araştıran YouTube kanalıyla bilgisini paylaşıyor.

MAKSUT AŞKAR

Türk mutfağına yenilikçi dokunuşlar katan şef, Multi, LilBitz ve Sekiz İstanbul gibi mekanları yönetti. Adını taşıyan Maksut Restaurant’tan sonra Neolokal’i açtı; mekan World’s 50 Best listesine girdi ve 2026’da Michelin yıldızını korudu. Her tabak sanat eseri niteliğinde; yenilebilir sanat sergileri düzenliyor. 24 mutfakta yemek programı da sunuyor.

MUSA DAĞDEVİREN

Yöresel yemekleri araştırıp canlandıran şef, Çiya Sofrası’nda samimi ve uygun fiyatlı deneyim sunuyor. Misafirler günlük spesiyalitelerden seçiyor. Netflix “Chef’s Table” 5. sezonda yer aldı; “yemek antropoloğu” olarak anılıyor, restoranı “hafıza mutfağı” olarak tanımlanıyor. Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerini koruyor.

MEHMET DİKMEN

Osmanlı saray mutfağını Tokyo’da temsil eden şef, Burgaz Ada restoranıyla Japon başkentinin öne çıkan adreslerinden biri oldu. Tarihi tarifleri yeniden yorumluyor. Japon yemek yarışması “Go Kitchen, Go”da 1 milyon dolar ödül kazandı.

SOMER SİVRİOĞLU

Türkiye’de Masterchef olarak bilinen şef, 25 yaşında Avustralya’ya göç etti. Sidney’de Efendy (Maydanoz), Anason ve Baharat gibi mekanlarla modern Türk mutfağını tanıttı. Zarif ve çağdaş yorumlarla Avustralya’da Türk lezzetlerini yaygınlaştırdı.

NUSRET GÖKÇE

Salt Bae lakaplı kasap ve şef, et pişirme ve tuzlama stiliyle küresel fenomen oldu. Nusr-Et zincirinin sahibi; dünya çapında şubeleri var. Küçük yaşta okulu bırakıp kasaplık yaptı, Arjantin ve ABD’de deneyim kazandı. 400’den fazla çalışanıyla uluslararası bir marka haline geldi.

BURAK ÖZDEMİR

CZN Burak olarak tanınan şef, dev kebap ve tatlı videolarıyla ünlü. Hatay Medeniyetler Sofrası zincirinin sahibi; binlerce çalışanı var. Hatay mutfağını ve dünya kültürlerini harmanlıyor.Türkiye’nin zengin mutfak geleneği, bu şeflerin çabalarıyla dünya çapında yenilikçi ve gurur verici biçimde temsil ediliyor.

