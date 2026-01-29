Michelin’in Türk yıldızları

ALİ GÜNGÖRMÜŞ
1976 Tunceli doğumlu şef, ailesinin muhalefetine rağmen mutfak tutkusunu takip etti. Eğitimini tamamlayarak Almanya’da kariyer yaptı. 2006’da Hamburg’daki Le Canard Nouveau ile Michelin yıldızı kazanan ilk Türk şef unvanını aldı. 2014’te Münih’te Pageou’yu açtı; mekanın ismi, çocukluğunun geçtiği Doğu Anadolu köyünden geliyor. Bistronomi konseptiyle hizmet veren restoran, Michelin yıldızını koruyor ve Levante menüsüyle Orta Doğu esintilerini Fransız teknikleriyle harmanlıyor. Üç yemek kitabı kaleme alan Güngörmüş, bölgesel tatları yaratıcı tabaklara dönüştürüyor.