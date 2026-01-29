Michelin’in Türk yıldızları

NUSRET GÖKÇE

Salt Bae lakaplı kasap ve şef, et pişirme ve tuzlama stiliyle küresel fenomen oldu. Nusr-Et zincirinin sahibi; dünya çapında şubeleri var. Küçük yaşta okulu bırakıp kasaplık yaptı, Arjantin ve ABD’de deneyim kazandı. 400’den fazla çalışanıyla uluslararası bir marka haline geldi.