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Çanakkale mutfağında deniz ürünlerinden yöresel yemeklere, geleneksel tatlılardan zeytinyağlılara kadar pek çok lezzet öne çıkarken, şeflerin tavsiyeleri de dikkat çekti. Özellikle fırınlanmış peynir helvası, sardalya turşusu ve Karabiga karidesi öne çıkan tatlar arasında yer aldı.

Festivalin gastronomi programına ev sahipliği yapan Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar, Çanakkale’ye ilk kez gelenlere belirli birkaç lezzetle sınırlı kalmak yerine kenti ziyaret ettikleri mevsimde karşılarına çıkan farklı tatları denemelerini önerdi.

Aşkar, Çanakkale’nin deniz, boğaz ve verimli toprakların buluştuğu özel coğrafyasının mutfağa da yansıdığını belirtti. Deniz ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyvelerin de kentin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Lezzet Noktası” projesinin ziyaretçilerin şehirlerin kendine özgü tatlarına ulaşabilmesi açısından önemli olduğunu belirten Aşkar, Çanakkale’nin lezzetlerini keşfetmek için kenti dolaştıklarını söyledi.

ŞEF EMRE ŞEN’DEN 3 ÖZEL TAVSİYE

Michelin yıldızlı şef Emre Şen ise Çanakkale’ye ilk kez gideceklerin fırınlanmış peynir helvası, sardalya turşusu ve Karabiga karidesini özellikle tatmasını önerdi.

Çanakkale mutfağında ürünün doğal lezzetini korumanın önemli olduğunu belirten Şen, yöresel yemeklerde ürüne fazla müdahale edilmeden sade ve lezzetli tariflerin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Şen ayrıca zeytinyağının Çanakkale mutfağındaki önemine dikkat çekerek otlardan balıklara kadar pek çok üründe kullanıldığını söyledi.

ÇANAKKALE’NİN YÖRESEL LEZZETLERİ NELER?

Çanakkale’de yöresel mutfağı yaşatan işletmelerden Cevahir Lokanta’nın işletmecisi Ömür Aykut da kente ilk kez gelenlere omaç çorbası, tumbi, keşkek ve peynir helvasını önerdi.

Aykut, Çanakkale mutfağının öne çıkan özelliklerinden birinin daha hafif yemekler olduğunu belirterek zeytinyağlıların ve mevsiminde hazırlanan sebze yemeklerinin ilgi gördüğünü aktardı.

1940 yılında kurulan Yalova Restoran’ın üçüncü kuşak işletmecisi Ertuğrul Sürgit ise ailesinin Girit’ten Çanakkale’ye uzanan hikayesini anlattı.

Çanakkale mutfağını bir “göç mutfağı” olarak tanımlayan Sürgit, kentin denizle olan güçlü bağının mutfağı farklılaştırdığını söyledi.

Ezine peyniri, domatesi, sardalyası, Bayramiç beyazı, Umurbey kirazı, Umurbey şeftalisi ve peynir helvası kentin öne çıkan ürünleri arasında gösterildi. Sardalya, Yeniköy barbunu, Bozcaada kalamarı ve ahtapotun da Çanakkale mutfağında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

Çanakkale’nin simge tatlarından peynir helvası da festival kapsamında öne çıkan lezzetlerden oldu. Babalık Tekin Helvacısı’nın İşletme Müdürü Murat Güven, işletmenin 1912 yılında Reyhan Osmanoğlu tarafından kurulduğunu ve bugün dördüncü kuşak tarafından sürdürüldüğünü anlattı.

Klasik peynir helvasının yanı sıra fırınlanmış ve fıstıklı çeşitlerin de hazırlandığını belirten Güven, lezzetin temelinde günlük toplanan süt, peynir üretimi ve geleneksel hazırlama yöntemlerinin bulunduğunu ifade etti.

İYİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Çanakkale mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden zeytinyağının kalitesini anlamanın ipuçlarını ise zeytinyağı uzmanı Ayşenur Tokmak Beycan paylaştı.

Beycan, kaliteli bir zeytinyağında aroma ve kokunun belirgin olması gerektiğini söyledi. Tadım sırasında yağın ağızda bıraktığı his ve genizde oluşturduğu yakıcılığın da kalite hakkında fikir verebileceğini belirtti.

Erken hasat zeytinyağının kendine özgü aromasına dikkat çeken Beycan, soğuk sıkım yönteminin ürünün kendine özgü dokusunu ve lezzetini korumaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Zeytinyağında kalitenin yalnızca hasat zamanı ve sıkım yöntemiyle belirlenmediğini vurgulayan Beycan, zeytinin toplanmasından fabrikaya ulaştırılmasına ve sıkım sürecine kadar tüm aşamalardaki özenin önemli olduğunu söyledi.

ÇANAKKALE’DE 52 LEZZET NOKTASI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında Çanakkale’de 52 işletme seçkide yer alıyor.

Deniz ürünlerinden zeytinyağlılara, yöresel yemeklerden geleneksel tatlılara kadar uzanan bu duraklar, Çanakkale’nin farklı ilçelerindeki gastronomi kültürünü keşfetme imkanı sunuyor.

Ege ve Marmara’nın kesişimindeki Çanakkale’nin mutfağında deniz ürünleri, zeytinyağı, mevsimsel ürünler ve yerel malzemeler öne çıkıyor. Michelin yıldızlı şeflerin önerileriyle birlikte kentin geleneksel tatları, festival kapsamında gastronomi meraklılarının dikkatine sunuldu.