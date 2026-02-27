Rönesans’ın en büyük ustalarından Michelangelo’nun kırmızı tebeşirle yaptığı bir ayak çizimi, 5 Şubat 2026’da 27,2 milyon dolara alıcı buldu. Çizimin, Sistine Şapeli tavanındaki Libyalı Sibylla figürü için hazırlanan bir ön çalışma olduğu değerlendiriliyor. 1508–1512 yılları arasında tamamlanan freskler için yapılan hazırlık çizimlerinden yalnızca yaklaşık 50’si günümüze ulaşabildi.

Eserin yüzyıllar boyunca özel koleksiyonlarda kaldığı, sahibinin Christie’s müzayede evine gönderdiği bir fotoğraf sayesinde ortaya çıktığı belirtildi. Ancak sanat tarihçileri için asıl dikkat çekici olan satış fiyatı değil; Michelangelo’nun resimle kurduğu mesafeli ilişki.

“Bu benim sanatım değil”

1506’da Papa II. Julius, Michelangelo’nun Aziz Petrus Bazilikası için planladığı anıtsal mezar projesini iptal etti. Fonlar bazilikanın yenilenmesine yönlendirildi. Bu karar üzerine Michelangelo atölyesini kapattı, Roma’yı terk etti ve geride onlarca araba dolusu mermer bıraktı.

İki yıl sonra 500 dukalık ödeme vaadiyle geri dönmeye ikna edilen sanatçıya Sistine Şapeli’nin tavanını boyama görevi verildi. Ancak Michelangelo bu siparişten memnun değildi. Babasına yazdığı mektuplarda resmin kendi mesleği olmadığını belirtti; Papa’ya ise açıkça “Bu benim sanatım değil” dedi. Kendini her zaman heykeltıraş olarak tanımladı.

Gençliğinde ressam Domenico Ghirlandaio’nun atölyesini bırakıp Floransa’da Lorenzo de’ Medici’nin heykel bahçesinde eğitim alması da bu tercihini gösteriyordu. Hatta esprili bir şekilde, taş ustası bir ailenin kızı olan sütannesinin sütü sayesinde heykeltıraş olduğunu söylemişti.



Fresk: Fiziksel bir işkence

Michelangelo için fresk tekniği yalnızca estetik bir mesele değildi; bedensel bir sınavdı. Dostu Giovanni da Pistoia’ya yazdığı şiirli mektupta tavana uzanarak çalışmanın zorluklarını şöyle anlatıyordu:

“Bu işkenceden boynumda ur çıktı… Midem çenemin altında ezildi… Fırçam sürekli üzerimde, yüzüm damlayan boyalar için bir zemin.”

Şiirini “Resmim ölü” sözleriyle bitirirken, “Ben ressam değilim” ifadesini bir kez daha yineledi.

Çizim sanatın kalbinde



16. yüzyılda “disegno” kavramı yalnızca çizim değil, eserin düşünsel tasarım sürecini de ifade ediyordu. Michelangelo’nun biyografi yazarı Giorgio Vasari’ye göre çizim, heykel, mimarlık ve resmin temeliydi.

Sistine Şapeli için hazırladığı eskizler; figür çalışmaları, mimari planlamalar ve tam boy karton taslaklardan oluşuyordu. Özellikle el ve ayak çizimleri dikkat çekiciydi. Christie’s’te satılan kırmızı tebeşir eskizi, Libyalı Sibylla’nın dramatik biçimde geriye kıvrılmış ayağını gösteriyor. Bu detay, figürün bütün kompozisyonuna hareket kazandırıyor.

Michelangelo’nun ünlü “contrapposto” anlayışı – ağırlığın tek ayağa verilmesi – hem heykellerinde hem resimlerinde temel bir prensipti. David heykelindeki anatomik doğruluk bugün bile uzmanların ilgisini çekmeye devam ediyor.



Resme nadir dönüş

Michelangelo, Sistine tavanını tamamladıktan sonra resme uzun süre mesafeli kaldı. 1534’te altar duvarına “Son Yargı” freskini yapmak üzere görevlendirildi ancak bu çalışmaya ancak Papa VII. Clement’in ölümünden sonra başladı.

Rönesans’ın bir diğer büyük ismi Leonardo da Vinci de kendisini öncelikle ressam değil, mühendis ve tasarımcı olarak görüyordu. Dönemin sanatçıları için resim, çok yönlü yaratım sürecinin yalnızca bir parçasıydı.

1563’te Floransa’daki Accademia del Disegno’nun ustası ilan edilen Michelangelo, sanatın temelinde çizimin bulunduğu fikrini kurumsal düzeyde de temsil etti.

Bugün Sistine Şapeli freskleriyle anılan Michelangelo için asıl sanat, boyayla değil; çizgiyle başlıyordu. O görkemli tavan, bir ressamın değil, çizimle düşünen bir heykeltıraşın zihninden doğmuştu.