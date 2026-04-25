Michael Jackson’ın hayatını konu alan müzikal biyografi filmi Michael, Kuzey Amerika’da vizyona girdiği ilk gününde yaklaşık 40 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir rekora imza attı.

Bu performansla, Christopher Nolan’ın 2023 yapımı Oppenheimer filminin ilk gününde elde ettiği 33 milyon dolarlık biyografi rekorunu geride bıraktı.

Böylece Michael, tüm zamanların en yüksek açılış günü yapan biyografi filmi unvanının yeni sahibi oldu. Film, sadece ilk günüyle birçok biyografi ve müzikal türündeki rekoru da altüst etti.

Gişe uzmanları, Michael’ın hafta sonu açılışının 95-100 milyon dolar bandına ulaşabileceğini öngörüyor; bu da filmi biyografiler arasında en güçlü açılışlardan birine taşıyabilir.

Pop’un Kralı’na adanan bu yapım, izleyicilerden yoğun ilgi görürken, Lionsgate için de post-Covid döneminin en başarılı açılışlarından birini gerçekleştirdi. Michael Jackson hayranları ve sinemaseverler, filmi salonlarda büyük ilgiyle karşıladı.