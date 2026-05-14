Mahkeme dosyasına göre söz konusu ödemenin gerekli resmi onaylar alınmadan gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu nedenle 625 bin dolarlık tutarın mirasçılara geri ödenmesine hükmedildi. Kararda ayrıca, vasiyetnamenin yürütülmesinden sorumlu kişilerin mahkeme izni olmadan avans ya da prim niteliğinde ödeme yapamayacağı özellikle vurgulandı.

Paris Jackson’ın avukatları, alınan kararın yalnızca maddi değil, aynı zamanda şeffaflık açısından da kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, Jackson ailesinin uzun süredir talep ettiği hesap verebilirlik sürecinin artık daha güçlü şekilde işleyeceği belirtildi.

Öte yandan mirası yöneten şirket, yapılan ödemelerin hukuki prosedürler çerçevesinde değerlendirildiğini savundu. Şirket yetkilileri, geçmiş yıllarda benzer ödemelerin mahkeme tarafından onaylandığını ve tartışma konusu olan miktarın miras bütçesi içinde sınırlı bir paya sahip olduğunu dile getirdi.